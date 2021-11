Während andere Städte ihre Weihnachtsmärkte absagen, hält man in Wertheim am „Winterzauber“ ab 26. November an allen vier Wochenenden fest – doch nun mit weiteren deutlichen Veränderungen.

Wertheim. „Die Entscheidung ist gefallen“, sagt Innenstadtmanager Christian Schlager. Nachdem in der näheren Umgebung Städte und Gemeinden aufgrund der Pandemie und der Vorschriften ihre

...