Stadt freut sich über Auszeichnung für Glasofen

Marktheidenfeld. Der „Evangelische Hochzeitszug aus der ehemaligen Grafschaft Wertheim“ wird als „Gutes Praxisbeispiel“ in das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes (IKE) aufgenommen. Die hohe Auszeichnung basiert auf der fachlichen Empfehlung eines unabhängigen Expertengremiums, das die Bewerbung aus Glasofen intensiv am Maßstab der Unesco-Kriterien geprüft hat.

Beim Staatsministerium der Finanzen und für Heimat eingereicht hat die Bewerbung der Gesang- und Trachtenverein aus Glasofen. Deren stellvertretender Vorsitzender Heinz Matschiner hat das 17 Seiten umfassende Formular im Bereich „Gesellschaftliche Bräuche, Fest und Rituale“ sehr detailliert ausgefüllt und die Tradition des Hochzeitszuges so erfolgreich beschrieben, dass er damit die Jury des Ministeriums überzeugen konnte. „Unsere erfolgreiche Bewerbung war eine Gemeinschaftsproduktion“, betont Heinz Matschiner. „Neben Mitgliedern unserer Grafschafts-Trachtengruppe „die Glasf’lder“ aus Glasofen, interessierten Dorfbewohnern und Gewährspersonen sowie den Mitgliedern einer zum Zweck der Bewerbung gegründeten Arbeitsgruppe haben vor allem Volkskundlerin Ursula Wehner vom Grafschaftsmuseum Wertheim und Dr. Armin Griebel, der ehemalige Leiter der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik, aktiv an unserer Bewerbung mitgearbeitet“, so Matschiner. Besonders sei auch, dass der Verein aus Glasofen nach seinem Wissen der erste Vertreter aus dem Landkreis Main-Spessart sei, der mit einer Kulturform ins Landesverzeichnis aufgenommen wurde. Auf die interessante Ausschreibung aufmerksam gemacht habe ihn Inge Albert vom Kulturamt der Stadt Marktheidenfeld. Marktheidenfelds Erster Bürgermeister Thomas Stamm würdigte die Aufnahme „als eine große Ehre für den Gesang- und Trachtenverein aus Glasofen und seinen Vorsitzenden Michael Müller sowie die ganze Stadt Marktheidenfeld.“ Er dankte dem bei der Bewerbung eingebundenen Team für ein „unermüdliches Engagement, das in herausragender Weise belohnt wurde.“ Die IKE-Auszeichnungsveranstaltung für die drei Preisträger – den Hochzeitszug aus Glasofen, die Kirwa in Amberg-Sulzbacher Land und das Neustadter Kinderfest in Oberfranken – wird 2024 stattfinden.