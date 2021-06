Stadt bietet Fahrservice an

Wertheim. Auf der Wertheimer Burg zeigt die Badische Landesbühne am Dienstag, 29. Juni, ihre beiden Sommerstücke. Um 17 Uhr wird „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ gespielt. Danach folgt um 20.30 Uhr „Amphitryon“. Für die Abendaufführung bietet die Stadt Wertheim einen Fahrservice für Personen mit körperlicher Beeinträchtigung an. Abfahrt ist um 19.30 Uhr am Spitzen Turm.

AdUnit urban-intext1

Das Taxi steht nach Ende der Veranstaltung wieder an der Burg bereit. Eine Anmeldung ist bis Montag, 28. Juni, 15 Uhr erforderlich. Celia Fernandez Selles von der Stadtverwaltung nimmt diese unter Telefon 09342 / 301-410 entgegen. Karten für beide Theaterstücke gibt es unter www.reservix.de oder bei der Buchhandlung Buchheim, Telefon 09342/1320. stv