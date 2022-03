Spuren der Hoffnung gefolgt

Bestenheid. Der Weltgebetstag der Frauen wurde in der Kirche St. Elisabeth gefeiert. Die Liturgie wurde von Frauen aus England, Wales und Nordirland vorbereitet und unter das Motto „Zukunftsplan Hoffnung“ gestellt. Zirka 80 Frauen folgten der Einladung, den Spuren der Hoffnung nachzugehen in dieser Zeit der Pandemie und des Krieges in der Ukraine, in der die Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft blicken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einem Hoffnungslicht in der Hand waren die Gottesdienstteilnehmer gedanklich bei all denen, die in Armut, Ausgrenzung und Gewalt leben, und bei den Menschen aus der Ukraine, die gerade unterwegs sind und noch nicht das Licht der Hoffnung sehen. zug

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2