Sprinter-Fahrer erhält Anzeige

Marktheidenfeld. Da keine Fahrtaufzeichnungen vorlagen, wurde der Fahrer eines Kleintransporters wegen eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz zur Anzeige gebracht.

Wie die Polizeiinspektion Marktheidenfeld mitgeteilt hat, erfolgte am Mittwoch eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dabei wurde gegen 10.45 Uhr der 19-Jährige mit seinem Sprinter am Adenauerplatz in Marktheidenfeld angehalten. Der Mann war gewerblich im Güterverkehr für ein privates Unternehmen tätig und zwischen Würzburg und Aschaffenburg unterwegs. Er konnte aber keine Tageskontrollblätter über die Lenk- und Ruhezeiten vorweisen.

Neben dem Fahrer hat nun auch der Unternehmer mit einer Anzeige nach dem Fahrpersonalgesetz zu rechnen. pol