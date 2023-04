Bronnbach. Einigen läuft eine „Gänshaut üwern Orm“, anderen die „Hüenerhuut“ oder eine „Bibbeleshut“: Mit der Dialektlandschaft in Baden-Württemberg beschäftigt sich die Wanderausstellung „Sprachlicher und kultureller Wandel in Baden-Württemberg“ der Universität Tübingen. Die Ausstellung ist von Freitag, 28. April, bis Mittwoch, 31. Mai, im Vorraum der Bibliothek im Kloster Bronnbach zu sehen.

Audiobeispiele

Die audiovisuelle Ausstellung bietet Stellwände mit Kartenmaterial sowie Audiobeispiele aus dem Arno-Ruoff-Archiv, die den Sprachalltag vergangener Zeit lebendig werden lassen. Es werden sowohl historische als auch aktuelle Dialekte abgebildet. Ebenso werden grundsätzliche Fragen zum Thema Dialekt beantwortet. Spannend für die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung: ein integrierter Laptop lädt mit seinem Anwendungsprogramm zum Rätseln und Forschen ein.

Die Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“ am Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen beschäftigt sich im Zuge der Wanderausstellung mit der Dialektvielfalt in Baden-Württemberg. Das Projekt wurde unter der Führung von Professor Hubert Klausmann und Dr. Mirjam Nast erarbeitet.

Die Wanderausstellung wird am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr, im Vortragssaal des Archivverbundes Main-Tauber von Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis, offiziell eröffnet. Daran schließt sich ein Vortrag von Professor Hubert Klausmann von der Universität Tübingen an. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.

Anmeldungen werden unter Telefon 09342/935202020 oder per E-Mail (info@kloster-bronnbach.de) entgegengenommen. Der Vortrag wird hybrid stattfinden. Die Online-Teilnahme ist unter https://bit.ly/klausmann_dialekte möglich. lra