SpG Unterschüpf/K. will den TuS ärgern

Der VfB Reicholzheim wird nach dem vergangenen Sonntag erstmal tief durchgeatmet haben. Die Partie gegen Külsheim verlief knapper als erwartet, auch wenn es letztlich zum Sieg reichte. Nun treffen die Blau-Weißen auf den TSV Gerchsheim, die durch einen etwas glücklichen Punktgewinn gegen Balbachtal den zweiten Tabellenplatz vorerst halten konnten. Für beide Mannschaften wäre ein Sieg durchaus wichtig – der VfB könnte so weiter zum oberen Tabellenfeld aufschließen, während der TSV den knappen Vorsprung auf die Verfolger ausbauen würde. Trotz der unterschiedlichen Ausgangsposition könnten tatsächlich die Reicholzheimer mit einem Vorteil in die Begegnung gehen: Bei Gerchsheim sind die personellen Sorgen wohl noch nicht behoben, so dass man auf wichtige Faktoren im Offensivspiel verzichten muss.

Währenddessen hat sich der TuS Großrinderfeld weiter abgesetzt. Beim 2:1-Auswärtserfolg gegen Gerlachsheim hat man sich zwar nicht mit Ruhm bekleckert, letztlich baute man den Vorsprung auf die Konkurrenz dennoch auf sechs Zähler aus. Am Sonntag wartet mit der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen jedoch eine echte Herausforderung. Durch das Remis im Nachholspiel gegen Umpfertal verpasste die Spielgemeinschaft den Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz noch knapp. Im Spiel gegen den TuS bietet sich dazu eine erneute Gelegenheit.

Einer der größten Gewinner des vergangenen Spieltags war Türkgücü Wertheim. Durch das 3:0 im „Sechs-Punkte-Duell“ gegen Wittighausen/Zimmern hat man sich weiter von den Abstiegsrängen entfernt, so dass man relativ entspannt in Richtung der nächsten Ansetzungen blicken kann. Hinzu kommt, dass der nächste Gegner wie eine machbare Aufgabe wirkt. Dennoch sollte man den FC Külsheim nicht auf die leichte Schulter nehmen. Klar, die „Brunnenstädter“ sind mit nur einem Sieg weiterhin im tiefsten Tabellenkeller gefangen, doch hat man gegen Reicholzheim gezeigt, dass man auch in der Offensive immer wieder für Gefahr zu haben ist. Sollte Külsheim auf die jüngste Leistung aufbauen können, scheint ein Punktgewinn nicht unmöglich.

Nach zwei Spielen ohne Sieg hat der TSV Tauberbischofsheim zuletzt ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim 4:0 gegen die Kickers DHK Wertheim ließ man dem Gegner nur wenig Chancen. Die Kreisstädter brauchen nun dringend konstante Erfolgserlebnisse, um den Anschluss nicht zu verlieren. Aus dieser Perspektive kommt die Partie gegen den VfR Gerlachsheim zur rechten Zeit. Er hat Großrinderfeld zuletzt das Leben zwar überraschend schwer gemacht, dennoch geht man als klarer Außenseiter in die Begegnung.

Sowohl die SpG Wittighausen/Zimmern als auch der FV Brehmbachtal mussten am vergangenen Wochenende eine empfindliche Niederlage einstecken. Während es am Sonntag für den FV darum geht, nicht den Anschluss an das obere Tabellenfeld zu verlieren, müssen die Wittighäuser punkten, um den Abstand auf die Abstiegsplätze zu wahren. Auch wenn beide Mannschaften entsprechend unter Zugzwang sind, haben die Brehmbachtaler in dieser Partie die klare Favoritenrolle inne. Bereits in der Hinrunde entschied der FV die Begegnung für sich.

Bei der SpG Balbachtal war man zuletzt bedient. Trotz einer guten Leistung kam man gegen Gerchsheim nicht über ein torloses Remis hinaus. Zwar ist die Spielgemeinschaft aus dem Rennen um die Aufstiegsplätze noch nicht ausgeschieden, doch wäre ein mittellanger „Run“ hilfreich, um sich eine reelle Chance zu bewahren. Mit dem 1. FC Umpfertal trifft man nun auf einen Gegner, bei dem sich die Situation ähnlich liest. Nur zwei Zähler trennen beide Teams. Seit der Winterpause haben sich die Umpfertaler immer weiter nach oben geschoben. Balbachtal muss also einiges in die Waagschale werfen, um am Tabellennachbarn vorbeizuziehen.

Beim TSV Kreuzwertheim sowie beim SV Pülfringen erlebt man bislang eine schwere Spielzeit. Bis auf einige wenige Ausnahmen eilt man bislang von Niederlage zu Niederlage, so dass beide derzeit punktgleich am oberen Ende des Tabellenkellers rangieren. Folglich könnte diese Begegnung schon so etwas wie ein „Endspiel“ um den Relegationsplatz werden.

Die SpG Schwabhausen/Windischbuch hat durch den knappen Erfolg gegen Brehmbachtal zuletzt für Aufsehen gesorgt. Auch wenn die derzeitige Platzierung weiterhin hinter den eigenen Erwartungen liegt, ist man recht solide aus der Winterpause gestartet. Das lässt sich über die Kickers DHK Wertheim nicht sagen. Teils deutliche Niederlagen beschreiben die vier letzten Partien der Wertheimer. Folglich gehen die Schwabhäuser mit einem leichten Favoritenstatus in diese Begegnung.