SpG Beckstein/K. II will es aus eigener Kraft schaffen

Mit der Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den Mitaufstiegsaspiranten SpG Welzbachtal musste der SV Nassig II seine Aufstiegshoffnungen endgültig begraben. Selbst ein Sieg gegen den anreisenden FC Eichel würde daran nichts mehr ändern. Trotzdem hat man eine gute Saison gespielt und wird sich entsprechend engagiert von seinen Fans verabschieden. Nachdem der Gast aus Eichel weder nach oben noch nach unten etwas zu verlieren hat, könnten die Zuschauer ein torreiches Spiel erleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn die etwas überraschende Niederlage gegen den SV Anadolu Lauda auch schmerzt, so hat sich die SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II bereits seit längerem vom Abstiegskampf verabschiedet und kann zum Saisonausklang ganz beruhigt den (fast) Kreisligist SpG Welzbachtal empfangen. Die Gäste, denen am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen den SV Nassig der wohl entscheidende Schritt in Richtung Aufstieg gelungen ist, werden sicher versuchen, sich die Aufstiegsfeier mit einem Dreier zu versüßen.

Trotz des Unentschiedens beim FC Grünsfeld II kann die SpG Beckstein/Königshofen II den Sprung in die Kreisliga noch aus eigener Kraft schaffen. Vorausgesetzt man schlägt den feststehenden Meister, die SpG Rauenberg/Boxtal, und behauptet sich in der Aufstiegsrelegation. Sollte dies nicht gelingen, bestreitet die SpG Dittwar/Heckfeld die Relegationsspiele. In Kenntnis dieser schwierigen Ausgangslage, werden die Hausherren nochmals alles in die Waagschale werfen und versuchen, den Meister zu bezwingen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Endlich wieder ein Erfolgserlebnis konnte der SV Anadolu Lauda nach seinem Sieg gegen die SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II feiern. Trotzdem muss die Heimelf in die Relegation und dort versuchen, den Klassenerhalt noch zu schaffen. Vielleicht kann man das anstehende Heimspiel gegen den SV Distelhausen dazu nutzen, sich weiteres Selbstvertrauen zu holen, um in der Relegation bestehen zu können. Mit der richtigen Einstellung und dem nötigen Biss könnte dies durchaus gelingen.

Mit dem Heimspiel der SpG Uissigheim II/Gamburg gegen den TSV Assamstadt II endet eine, zumindest für die Gastgeber, eher enttäuschende Saison. Wenn man, einen Sieg vorausgesetzt, noch auf Platz zehn vorrücken könnte, so wird man versuchen in der neuen Saison einiges besser zu machen und wieder vorne mitzumischen. Das Potenzial dafür dürfte vorhanden sein. Die Gäste werden ihre Situation ähnlich sehen, doch gelang ihnen durch den Kreispokalsieg ein Höhepunkt der besonderen Art. Möglicherweise dürfen die Zuschauer zum Rundenabschluss zwei befreit aufspielende Mannschaften bewundern.