Einen absoluten Sonderfall in Bezug auf Bauanträge behandelte der Bauausschuss am Montag: die Ausweisung einer Einbeziehungssatzung. Wie Thomas Müller vom Referat Stadtplanung erläuterte, sei diese Satzung notwendig, um den Bau eines Einfamilienhauses am Rande der Ortschaft zu ermöglichen.

Die Verwaltung hatte die Voranfrage bereits positiv beschieden, doch das Regierungspräsidium

...