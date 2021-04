Sperrung der Mühlenstraße wird am 19. April aufgehoben

Wertheim. Die halbseitige Sperrung der Mühlenstraße in Wertheim wird am Montag, 19. April, aufgehoben. Anfang März war die Straße zunächst voll gesperrt worden, nachdem im Zusammenhang mit Arbeiten an einer Stützmauer in diesem Bereich Risse in der Fahrbahn aufgetreten waren. Seit dem 16. März kann der Verkehr wieder halbseitig fließen. Nun teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit, dass die Ertüchtigung der Stützwand an der L506 am Montag, 19. April, abgeschlossen werden. Dann kann die Sperrung aufgehoben werden. Messungen hätten gezeigt, dass keine signifikanten Bewegungen an der Mauer sowie der Fahrbahn stattfinden. In den kommenden Wochen werden noch abschließende Messungen unter Vollverkehr durchgeführt.

