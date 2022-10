Sperrung der L 2310

Wertheim. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) saniert seit Montag, 12. September, die L 2310 zwischen Wertheim und Eichel sowie die beiden Ortsdurchfahrten. Der Streckenabschnitt mit einer Gesamtlänge von rund 2,4 Kilometern weist Spurrinnen und Risse auf, die nach Aussage der Verantwortlichen eine Sanierung notwendig machten.

Die Sanierung des Streckenabschnitts ab der Ortsdurchfahrt Wertheim bis zur Gemeindestraße Am Eicheler Eck in der Ortsdurchfahrt Eichel soll wie geplant in den Herbstferien stattfinden. Vorgesehen ist, dass der Großteil der Arbeiten unter halbseitiger Sperrung mit einer Lichtsignalanlagenregelung erfolgt.

Für die Dauer der Asphaltarbeiten wird jedoch aus Gründen der Verkehrs- und der Arbeitssicherheit eine Vollsperrung ab Sonntag, 30. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 5. November, notwendig. In dieser Zeit werden die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wie folgt umgeleitet:

Von Wertheim kommend in Fahrtrichtung Autobahn A 3/Urphar/Bettingen über die L 506 Reichholzheim – Nicklashausen – K 2821 – K 2824 – Urphar. Der Verkehr kommend von der A 3/Urphar/Bettingen in Fahrtrichtung Wertheim über die K 2824 – K 2822 – Höhefeld – Bronnbach – L 506 nach Wertheim. Der Verkehr von Tauberbischofsheim nach Wertheim wird in Werbach auf die L 506 in Richtung Main-Tauber-Stadt geleitet.

Es ist geplant, die restliche Ortsdurchfahrt Eichel ab Am Eicheler Eck bis zum Ortsende nach der Zufahrt zum Sportplatz in den Osterferien 2023 zu sanieren. Durch die Änderung des Bauablaufs kann die Anbindung der mainseitigen Anliegerinnen und Anlieger der Ortsdurchfahrt Eichel an das öffentliche Straßennetz in allen Bauphasen durchgehend sichergestellt werden, so die Verantwortlichen.

Das Land investiert mit der Maßnahme rund eine Million Euro in den Erhalt der Infrastruktur.