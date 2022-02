Spencer“ läuft am 15. und 16. Februar im Roxy-Kino

Wertheim. In der VHS-Filmreihe läuft diese Woche das Biopic über Prinzessin Diana, ihre zum Scheitern verurteile Ehe mit Prinz Charles und schicksalhafte Tage im Jahr 1991. Zu sehen ist der Film „Spencer“ am Dienstag, 15. Februar, um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 16. Februar, um 20.30 Uhr im Wertheimer Roxy-Kino.

Diana Spencer (Kirsten Stewart) war die Prinzessin des Volkes: nahbar, bildschön und modebewusst. Anders als bei den Mitgliedern des britischen Königshauses, besonders ihrem Ehemann Prinz Charles (Jack Farthing), war ihre Bindung zum Volk stärker als die Verpflichtung gegenüber Traditionen.

Dies wird nicht nur ein Grund dafür sein, dass die vermeintliche Bilderbuch-Ehe geschieden werden wird.

Neben den Eheproblemen ist es auch das fragile psychische Konstrukt von Diana, die mit mentalen Problemen zu kämpfen hat, doch von der Königsfamilie keinen Rückhalt erhält.

Zur Weihnachtszeit 1991 trifft sich das Königshaus im Sandringham House in Norfolk. Für Prinzessin Diana sind es schicksalhafte Tage, in denen sie die Trennung von ihrem Mann Charles endgültig beschließen wird.

Regisseur Pablo Larraín fokussiert dabei die Handlung auf wenige Tage im Leben der schillernden Ikone, die eine große Tragödie verkraften muss. Die Scheidung zwischen Diana und Charles trat erst am 28. August 1996 in Kraft.

Das Drehbuch steuerte Steven Knight („Locked Down“) bei. Dreharbeiten fanden nicht nur in Großbritannien statt, sondern an malerischen Schlössern in Deutschland, wie Schloss Friedrichshof in Kronberg am Taunus, dem barocken Schloss Nordkirchen in Nordrhein-Westfalen und Schloss Marquardt in der Nähe von Potsdam.

An der Seite von Stewart werden Jack Farthing als Prinz Charles, Stella Gonet als Königin Elizabeth II, Olga Hellsing als Sarah Ferguson, Matthias Wolkowski als Prinz Edward, Niklas Kohrt als Prinz Andrew und Thomas Douglas als John Spencer entscheidende Rollen im Leben von Prinzessin Diana einnehmen, wie es in der Ankündigung des DCM Filmverleihs.