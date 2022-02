SPD will Zuschuss aufstocken

Wertheim. Wenn es nach dem Willen der SPD-Fraktion im Wertheimer Gemeinderat geht, stockt die Stadt den Heizkostenzuschuss der Bundesregierung für Menschen mit kleineren Einkommen auf. „Aus Sicht verschiedener Sozialverbände sind die beschlossenen Einmalbeträge nicht ausreichend, um die entstehenden Belastungen durch die Preissteigerungen im Energiebereich adäquat abzufedern“, heißt es in einem Antrag der Fraktion, der am Montag bei der Sitzung des Gremiums vorlag.

Die Heizkosten für Privathaushalte seien in Deutschland in diesem Winter stark gestiegen – folglich steige auch die Warmmiete. Die dadurch entstehende Zusatzbelastung treffe die Menschen unterschiedlich stark: Im Vergleich zu Haushalten mit mittleren und hohen Einkommen sei bei Haushalten mit geringeren Einkommen der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Einkommen deutlich höher, so der Antrag. Steigende Heizkosten würden daher diese Haushalte und ihre Bewohner erheblich mehr belasten.

Der von der Ampel-Koalition beschlossene Zuschuss für Wohngeldhaushalte (135 Euro bei einem Einpersonenhaushalt, 175 Euro für Zweipersonenhaushalte plus 35 Euro je weiterer Person sowie für Bafög-Empfänger und Azubis einheitlich 115 Euro reiche nicht aus. Die SPD-Fraktion möchte daher, dass die Stadt den Betrag pauschal um einmalig 40 Euro (Alleinlebende) und 60 Euro (Zwei-Personen-Haushalt) erhöht.

Der Berechtigtenkreis orientiere sich dabei an den Regelungen des Bundesbauministeriums. „Neben der Einstellung der anfallenden Kosten in den Haushalt der Stadt Wertheim wird die Verwaltung damit beauftragt, ein sinnvolles Auszahlungsverfahren zu erarbeiten“, heißt es abschließend.

OB Markus Herrera Torrez sagte, die Verwaltung werde den Antrag prüfen. Er verstehe den Ansatz. Eine entsprechende Regelung zu finden, werde „nicht ganz einfach“. Der Gemeinderat werde das Thema nach Bearbeitung in der Verwaltung diskutieren.