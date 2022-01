SPD gibt Crepes aus

Wertheim. Wer sich am Samstag, 5. Februar, bei den Sonderaktionen impfen lässt, erhält einen Crepes von der SPD. Das Impfteam wird in der Main-Tauber-Halle alle ab zwölf Jahren impfen. Dem Kinderimpftag der Kinder- und Jugendärzte im Kreis hat sich das MVZ angeschlossen. Termine müssen über die Homepage des Landkreises Main-Tauber gebucht werden. Nur eine hohe Impfquote führe aus der Pandemie, so Thomas Kraft, der SPD-Ortsvereinsvorsitzende. Solche Aktionen seien besonders wertzuschätzen, heißt es in einer Presseerklärung der Partei. Den Impfenden und Helfern solle ebenso mit einem Crepes gedankt werden. Thomas Wigant, Regionalleiter der BBT-Region Tauberfranken-Hohenlohe und OB Markus Herrera Torrez begrüßen die Unterstützung und hoffen auf gute Wahrnehmung des Impfangebots.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1