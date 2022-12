Wertheim.. Die Weihnachtswünschebaum-Aktion der Sparkasse ist in Wertheim angelaufen. Seit ein paar Tagen können hilfsbereite Menschen bedürftigen Wertheimer Kindern wieder kleine Wünsche erfüllen. Wer an der Aktion teilnehmen will, kann sich während der Öffnungszeiten der Filiale den entsprechenden Zettel am Baum aussuchen, muss diesen am Schalter der Sparkasse registrieren lassen. Das Geschenk sollte den Wert von 25 Euro nicht übersteigen und bis 9. Dezember in der Filiale sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1