Sonntags „Shoppen und Schöppeln“

Wertheim. Wie überall leidet der Werheimer Einzelhandel stark unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Deswegen will die Stadt Wertheim den Geschäften als Ersatz für den Ausfall des Palmsonntags in diesem Jahr an einem anderen Sonntag ermöglichen zu öffnen: Und zwar am 15. August. Bisher hatte man an diesem Tag, an dem die Katholiken Mariä Himmelfahrt feiern, unter dem Motto „Shoppen und Schöppeln“ Leute aus der bayerischen Nachbarschaft in die Main-Tauber-Stadt gelockt.

AdUnit urban-intext1

In diesem Jahr fällt der Feiertag auf einen Sonntag, und man kann ihn nutzen, um generell Kaufkraft in die Stadt zu bringen. Dafür änderte am Montag der Gemeinderat eigens die „Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen anlässlich verschiedener Märkte“, so die bürokratische Bezeichnung.

Alleinstellungsmerkmal

Man wolle damit ein Alleinstellungsmerkmal schaffen, hieß es in der Vorlage für den Antrag, der vom Verein Stadtmarketing bei der Verwaltung eingebracht wurde. Bürgermeister Wolfgang Stein führte aus, dass damit Einzelhandel und Gastronomie „nach den entbehrungsreichen Lockdowns der vergangenen Monate von einer hoffentlich gut besuchten Innenstadt profitieren“ werden, „immer davon ausgehend, dass die Coronavorschriften dies auch erlauben“. Der Gemeinderat stimmte einmütig zu. Innenstadtmanager Christian Schlager sagte den FN auf Nachfrage, es gebe in Bezug auf den Tag noch kein detailliertes Konzept. Möglicherweise werde es „ein Rahmenprogramm der ein oder anderen Art“ geben.

Derzeit sei man damit beschäftigt, die kommenden Veranstaltungen Woche für Woche abzuarbeiten. Die sich änderenden Voraussetzungen ermöglichten keine längerfristige Planung.

AdUnit urban-intext2