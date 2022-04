Es gehört zu den schönen Aufgaben eines Ortsvorstehers, Blutspender für ihr lebensrettendes Engagement auszuzeichnen. In der Ortschaftsratssitzung Sonderriet am Donnerstag in der Mehrzweckhalle des Dorfs ehrte Ortvorsteher Udo Kempf zusammen mit Katharina Kraft vom DRK Sonderriet zwei Blutspender.

Hartmut Pohl hatte 50-mal den Lebenssaft gespendet. Ihm wurde Urkunde und Anstecknadel

...