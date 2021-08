Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sonderführung in Bronnbach - „Ora et labora“ stößt auf großes Interesse und gab Einblick in das Leben der Mönche Sonderführung in Bronnbach gab Einblick in den Alltag der Zisterzienser

Dass das Gewölbe der Kirche im Kloster Bronnbach ist eine echte Rarität sei, das erfuhren die Interessierten auf ihrer Tour von Kurt Lindner. © Hans-Peter Wagner