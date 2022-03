Sommernachtsball des Tanzclubs ’88

Wertheim. Der Sommernachtsball des Wertheimer Tanzclubs ’88 findet am Samstag, 14. Mai, in der Main-Tauber-Halle statt. Die Vereinsverantwortlichen haben beschlossen, trotz des Ukraine-Schocks das Projekt weiter zu verfolgen.

Der Ball zum 30-jährigen Bestehen des Tanzclubs hatte 2018 begeistert und sollte 2020 wieder aufgegriffen werden. Die Vorbereitungen liefen in vollem Gang, die Verträge mit Band und Caterer waren schon abgeschlossen. Dann kam der Lockdown. So beschlossen die Verantwortlichen einen Ersatztermin für 2021. Doch auch dieser Ball konnte pandemiebedingt nicht stattfinden. Nun freuen sich die Organisatoren und die Band „Manhattan Six“ auf einen unterhaltsamen Abend. Die Bewirtung übernimmt das Team des Burg-Restaurants.

Eintrittskarten gibt es bei der Buchhandlung „Buchheim“ in der Eichelgasse oder online per E-Mail an vorstand@tc88-wertheim.de, weitere Informationen auf der Vereinshomepage unter www.tc88-wertheim.de im Internet.

