Wartberg. Die SPD veranstaltet am Freitag, 4. März, um 19 Uhr im Haus der Begegnung im Halbrunnenweg auf dem Wertheimer Wartberg, Halbrunnenweg, eine Veranstaltung mit dem Titel „Zeitenwende in der Welt, Solidarität mit der Ukraine“. Redner ist Kevin Leiser, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Hohenlohe. Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und entsprechend nah dran an der aktuellen Entwicklung. Wie es in der Ankündigung der SPD weiter heißt, war ein Angriffskrieg in Europa über Jahrzehnte nicht denkbar. Die Ostpolitik von Willy Brandt hat gewirkt. Die KSZE-Schlussakte wurde 1975 unterzeichnet. Vor über 30 Jahren wurde die deutsche Wiedervereinigung friedlich erreicht. Der Warschauer Pakt und die UdSSR haben sich aufgelöst. Vorher standen sich die Militärbündnisse in Europa waffenstarrend gegenüber. Abrüstungsabkommen wurden geschlossen, Entspannungspolitik wurde betrieben. Das alles hat sich am 26. Februar durch Befehl von Putin zum Überfall auf die Ukraine jäh geändert. Es ist Krieg in Europa. Dennoch bestehe die Notwendigkeit, den menschengemachten Klimawandel zum Schutz der Lebensgrundlagen zu verlangsamen. Mehr Unabhängigkeit in der Energieerzeugung sei nötig. „Was bedeutet das für die Zukunft?“ und „Wie kann eine lebenswerte, friedliche Zukunft gestaltet werden?“, lauten Fragen, denen bei der Präsenzveranstaltung nachgegangen werden soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1