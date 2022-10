Soiree verzauberte das Bettinger Publikum

Bettingen. Zur musikalischen Soiree hatten der Gesangverein und der Posaunenchor Bettingen in die Mainwiesenhalle eingeladen. Konzertantes, Schlager, Filmmusik und Musik zum Träumen in einem knapp zweistündigen Programm ohne Pause kam bei den rund 130 Besucherinnen und Besuchern ausgezeichnet an.

Roland Beck, Vorsitzender des Gesangvereins, stellte die Freude in den Mittelpunkt seiner Gedanken zum Abendprogramm: Freude, die in vielen Liedern zum Ausdruck kam und Freude, „weil wir wieder singen dürfen“.

Beeindruckender Auftakt

Sehr beeindruckend war schon der Auftakt. 28 Sängerinnen und Sänger sowie 16 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Dr. Frank Wolz eröffneten gemeinsam mit einem Lob auf Gottes Schöpfung das Konzert: „Schau auf die Welt“ aus der Feder des britischen Komponisten John Rutter.

Das dann folgende Programm setzte sich aus sieben Blöcken zusammen. Abwechselnd traten der Posaunenchor und der Gesangverein auf. Moderiert wurde die Soiree von Annette Wolf. Unterhaltsam und mit interessantem Hintergrundwissen stellte sie die einzelnen Beiträge vor.

Konzertantes kam zunächst vom Posaunenchor: zwei Fantasien über Bilder von Marc Chagall.

Der Gesangverein eröffnete mit drei gesellschaftskritischen Liedern, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. „Die Gedanken sind frei“, „Ich glaube“ von Udo Jürgens und „Was keiner wagt“ von Konstantin Wecker lehnten allesamt die Gleichgültigkeit ab und wünschten ein friedliches Zusammenleben der Menschen.

Der Posaunenchor spielte Schlager aus Frankreich, die sich mit der Suche nach Liebe, Leidenschaft und Glück beschäftigten. Die Konzertbesucher freuten sich auch über gesungene Lieder aus Deutschland: „Wunder geschehen“ von Nena, „So soll es bleiben“ von „Ich + Ich“ sowie „Ich wollte nie erwachsen sein“ auf der humorvollen Suche nach der Vernunft mit Peter Maffay und Rolf Zuckowski.

Mitreißend präsentierte der Posaunenchor Filmmusik. Schon die Fanfare zur Einleitung ging unter die Haut. Es folgten Melodien aus „James Bond 007“, „Fluch der Karibik“ und „Gabriellas Song“. Dieser Einladung zum Träumen schloss sich der Gesangverein an mit „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern. „Ihr von morgen“, die Hymne an die Zukunft von Udo Jürgens, gefiel ebenso wie die Ballade „Solang man Träume noch leben kann“ von der Münchner Freiheit.

Zum Ende hin waren nochmals die Bläser an der Reihe. Sie fehlt auf keinem Volksfest: Die Polka „Böhmischer Traum“ sorgte dafür, dass in den Zuschauerreihen begeistert mitgeklatscht wurde. Volkstümlich ging es weiter mit dem „Böhmischen Wind“ von Ernst Mosch und mit dem „Schneewalzer“.

Motto umgesetzt

Vorsitzender Roland Beck zeigte sich zum Finale erfreut darüber, dass sich das Motto „Freude“ erfüllt hat. Großes Lob und ein Präsent gab es vom Vorsitzenden für Dr. Frank Wolz. „Wir sind froh, dass wir ihn haben“, würdigte Roland Beck die großartige Leistung des Dirigenten beider Chöre. Gesangverein und Posaunenchor verabschiedeten sich gemeinsam mit „Danke für die Lieder“ von Abba.

Es gab viel Beifall für die musikalische Soiree. Ausnahmslos alle Besucher erhoben sich von ihren Stühlen und applaudierten sehr lange im Stehen.

„Abendruhe“ von Wolfgang Amadeus Mozart gab es als Zugabe für den Heimweg nach einem wirklich bemerkenswerten Konzertabend in der Mainwiesenhalle.