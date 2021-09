Sören Döffinger ist der neue Kreisvorsitzende

Main-Tauber-Kreis/Unterschüpf. Sören Döffinger aus Assamstadt wurde als neuer Kreisvorsitzender der Jungen Union gewählt. Er folgt nach zweijähriger Amtszeit auf Maximilian Joachim aus Dittigheim. Im Wasserschloss Unterschüpf fand die Hauptversammlung der JU Main-Tauber statt. In seiner Rede blickte Joachim auf eine bewegte Zeit zurück, vom Ortsverbandsvorsitzenden Dittigheim, über den Stadtverbandsvorsitz Tauberbischofsheim und schlussendlich als Kreisvorsitzender 2019. Joachim dankte Vorstand und Wolfgang Reinhart für die gute Zusammenarbeit, auch wenn diese Zeit so einige Herausforderungen bereitgehalten habe.

Durch die Hauptversammlung führte der Ehrenvorsitzender Andreas J. Lehr als Tagungsleiter. Nach den Berichten des Vorstands durfte er die Entlastung des Kreisvorstandes vorschlagen, der einstimmig entsprochen wurde. In den Wahlen galt es, eine Vielzahl weiterer personeller Veränderungen im Vorstand einzuleiten. Sören Döffinger blickte in seiner Bewerberrede zunächst auf sein bisheriges Wirken zurück. Früh engagiert, seit 2013 in der Schüler-Union, einer Untergliederung der Jungen Union, sammelte er bereits 2016 als stellvertretender Landesvorsitzender der SU wertvolle Erfahrung.

Zur selben Zeit übernahm er auch den Vorsitz der JU Assamstadt, den er bis heute führe. Seit 2019 stand er Maximilian Joachim als Generalsekretär im Kreisvorstand der JU zur Seite. Erst vor wenigen Monaten wurde Döffinger beim Bezirkstag der JU Nordwürttemberg in den Bezirksvorstand gewählt.

Döffinger schloss mit einem Aufruf: „Lasst mich mit euch als motivierte und wirklich coole Truppe was reißen. Wir müssen im Kreis unumgänglich sein. Wer Party und Politik will, der darf nur eine Anlaufstelle haben – und das ist die JU Main-Tauber“. Die Versammlung schenkte Döffinger mit 97 Prozent das Vertrauen und wählte ihn in das Amt des Vorsitzenden.

Sören Döffinger verabschiedete alle ausscheidenden Vorstandsmitglieder und Maximilian Joachim gebührend mit Urkunde und Präsent und dankte für das langjährige Engagement. „Es war eine tolle Legislatur – mit vielen schönen Momenten“, so Döffinger. Auch Maximilian Joachim sicherte dem neuen Vorstand der Jungen Union Main-Tauber zu, stets mit Rat und Tat beizustehen.

Neben Döffinger folgten in den Kreisvorstand: erste stellvertretende Kreisvorsitzende: Maike Herold (Boxberg), zweite stellvertretende Kreisvorsitzende: Clara Reinhart (Tauberbischofsheim), dritter Stellvertretender Kreisvorsitzender: Marco Radlmair (Lauda-Königshofen), Geschäftsführer: Marco Gantert (Boxberg), Generalsekretär: Lukas Schäfer (Weikersheim), Finanzreferent: Adrian Teufel (Boxberg). In weiteren Wahlgängen wurden neben zehn Beisitzern die Delegierten für den Landes- und Bezirkstag der JU sowie die Mitglieder des Landes- und Bezirksausschuss gewählt. ju