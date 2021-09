Ganz unterschiedliche Arten der Blasmusik hallten am Wochenende durch den Wirtschaftshof des Klosters Bronnbach. „Auf!Takt Tauberfranken“ mit Auftritten regionaler Musikapellen war ein voller Erfolg.

Bronnbach. Endlich wieder Blasmusik live und unter freiem Himmel erleben, dachten sich viele Besucher von „Auf!Takt Tauberfanken“ am vergangenen Wochenende in Kloster Bronnbach und in

...