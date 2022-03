Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Altstadt-Flair - Attraktivität durch weitere Sitzgelegenheiten steigern / Erste Bank zu Versuchszwecken auf dem Marktplatz aufgestellt Sitzgelegenheiten: Modell „Corona” soll Wertheimer Altstadt bereichern

Es fehlt an Stühlen und Bänken in der Altstadt. Das wird dieser Tage wieder deutlich, wenn die Menschen jede noch so kleine Nische zum Hinsetzen nutzen. Nach langem Ringen naht nun endlich die Lösung: Sponsoring.