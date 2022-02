Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Coronasituation in Wertheims Partnerstädten - In Gubbio, Huntingdon, Szentendre und Salon-de-Provence hat man mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen / Alle hoffen auf Rückkehr zur Normalität Situation in Wertheims Partnerstädten zur Zeit sehr unterschiedlich

In Deutschland werden zur Zeit Strategien für die Lockerung aller Coronamaßnahmen erarbeitet, die Ende März greifen könnten. Doch wie sieht es in anderen EU-Ländern aus? Die FN fragten in Wertheims Partnerstädten nach.