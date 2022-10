Silberne Konfirmation in Nassig gefeiert

Nassig. Acht Frauen und Männer feierten am am Sonntag feierten in der Auferstehungskirche in Nassig ihre silberne Konfirmation. Sie waren vor 25 Jahren in in Nassig und Sonderriet konfirmiert worden. Musikalisch mitgestaltet wurde die Feier vom Posaunenchor mit Musikern aus Nassig, Sonderriet und Sachsenhausen sowie von Christa Gutmann an der Orgel.

Pfarrer Christoph Brandt griff in seiner Predigt die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium auf, konkret den Ruf der Engel an die Hirten: „Fürchtet euch nicht!“ Diese Aussage verband er mit der heutigen Zeit. Dabei stellte er unter anderem fest: „Wer seine Angst überwindet, kann Gottes Schöpfung neu erleben. Das Wunder von Bethlehem beginnt auch unter uns heute, wenn wir unsere Angst überwinden und zuversichtlich in diesen Tag hinausgehen, Aufgaben anpacken, die wir lange vor uns hergeschoben haben oder auf Menschen zugehen, deren Lebensweise uns fremd ist.“

Die Jubilarinnen und Jubilare nutzten die Gelegenheit, sich an ihre Konfirmation und die damalige Vorbereitung auf diese zu erinnern. Der damalige Pfarrer Matthias Götz sei streng aber immer fair gewesen, berichteten sie übereinstimmend im Gespräch mit den FN. „Was er sagte, war Gesetz.“ Man habe aber auch mal mit ihm lachen können.

Nun als Erwachsener merke man, dass einiges Wissen aus dem Konfirmandenunterricht „hängengeblieben ist“, was einem im Leben helfe. Der Pfarrer habe niemanden bloßgestellt, wenn dieser etwas nicht wusste. So habe er nie gesagt, das ist falsch, sondern nur es sei nicht ganz richtig.

Ihre Jubelkonfirmation feierten: Alexander Jarosch, Michael Diehm, Carmen Eckert (geborene Walter), Sandra Hörner, Alexandra Beck, Stefanie Nosko (geborene Hörner), Andreas Väth und Sabrina Greulich (geborene Klein). bdg