Sigrid Born ist neue Leiterin

Wertheim. Die gute Arbeit der Bücherei fortführen und intensivieren – das will Diplom-Bibliothekarin Sigrid Born. Sie übernimmt die Leitung der Stadtbücherei Wertheim. Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen hatte Sigrid Born in einer nicht öffentlichen Sitzung Anfang Juni zur neuen Leiterin gewählt. Ihre Vorgängerin Michaela Stock hatte Wertheim Anfang Februar verlassen, um die Bücherei in Weikersheim zu leiten.

Sigrid Born hat nach ihrer Ausbildung zur Buchhändlerin an der Fachhochschule Stuttgart studiert. Danach war sie Leiterin der Kinderbücherei in Oberursel und stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei Dreieich. Zuletzt hat sie zwei Stadtteilbibliotheken in Wiesbaden geleitet.

Bei einem Besuch in Wertheim konnte Sigrid Born sich von den Vorzügen der Stadtbücherei überzeugen. „Die Bücherei ist sehr gut aufgestellt, was die Räumlichkeiten, aber auch das Angebot betrifft“, stellte sie fest. Die gute Arbeit der Stadtbücherei wolle sie fortführen und weiter intensivieren. Beispielsweise will sie das Angebot an digitalen Führungen und Veranstaltungen ausbauen. So wäre es unter anderem möglich, zum Beispiel Tablets in Führungen einzubauen. Die Bücher will sie aber keineswegs aus den Regalen verbannen: „Es sollen natürlich weiterhin Medien angeboten werden, die physisch in den Regalen stehen“, bemerkte sie. Ein großes Plus für sie sei außerdem der Standort der Bücherei im Kulturhaus, wo auch die Volkshochschule und die Musikschule untergebracht sind. „Für mögliche Kooperationen ist es ganz wertvoll, alles in einem Haus zu haben“, erläuterte Sigrid Born.

Sigrid Born tritt die Stelle voraussichtlich am 1. September, spätestens jedoch zum 1. Oktober, an. Für die zukünftige Leiterin der Stadtbücherei steht davor noch ein Umzug nach Wertheim an.

