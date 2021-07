Sie hat der Arbeit als Kantorin ein eigenes Profil gegeben

Wertheim. Wer Katharina Wulzinger noch einmal an „ihrem“ Instrument, der großen Rensch-Orgel in der Wertheimer Stiftskirche, erleben möchte, muss sich beeilen. Denn die Bezirkskantorin des Evangelischen Kirchenbezirks Wertheim verlässt die Region Ende August und geht zurück in ihre rheinische Wahlheimat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit März 2014 ist sie als Bezirkskantorin auch Kantorin an der Wertheimer Stiftskirche tätig und hat die Arbeit ihres Vorgängers Manfred Lutz in dieser Zeit weiterentwickelt und ihr ein eigenes Profil verliehen. Aus- und Weiterbildung des kirchenmusikalischen Nachwuchses gehörte zu dieser Profilbildung ebenso wie eine intensive Kinder- und Jugendchorarbeit.

Bezirkskantorin Katharina Wulzinger spielt am Sonntag, 25. Juli, zum letzten Mal in der Wertheimer Stiftskirche. © Carsten Klomp

Dabei umfasste diese Nachwuchsarbeit durchaus nicht nur die Ausbildung hier vor Ort. Auch im badischen „Haus der Kirchenmusik“ war Wulzinger eine gern gesehene Dozentin, die sich vor allem bei der Ausbildung von Chorleitern engagierte und in das Ausbildungsteam einbrachte.

Verbunden mit dieser Ausbildungsarbeit war die Einbindung und Vernetzung sämtlicher kirchenmusikalisch aktiven Menschen auf der Ebene des Kirchenbezirks Wertheim und die Zusammenarbeit mit den professionellen Kräften vor Ort und in der Region. So entstanden intensive Kontakte sowohl zur Musikschule vor Ort als auch zur Würzburger Musikhochschule. Ein Ergebnis dieser Arbeit war das große Wertheimer Chorfest 2017.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unterstützt wurde die Bezirkskantorin vor allem im technischen Bereich durch ihren Mann, Dominik Schultheiß. Nicht nur, aber ganz besonders in der Corona-Zeit war er für zahlreiche Gottesdienst-Aufnahmen oder die Aufnahmen des Bachschen Weihnachtsoratoriums zuständig. Er, der sonst die bekannte Kölner „Stunksitzung“ bei ihren auswärtigen Gastspielen technisch betreut, tat dies auch bei großen Aufführungen Wulzingers wie „Joseph“ oder jüngst bei der „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein“.

Fragt man Katharina Wulzinger nach den Gründen für ihren Weggang, so ist es für sie weniger ein Weggang von Wertheim als eine Rückkehr in die Region, in der sie sich mit ihrer Familie besonders zu Hause fühlt.

Vor ihrer Wertheimer Tätigkeit hat sie in Bonn gearbeitet und eine große Kinder- und Jugendchorarbeit mit über 200 Kindern aufgebaut. Nun kehrt sie zurück ins Rheinland, genauer nach Rösrath, in eine Gemeinde, in der diese Arbeit mit jungen Menschen eine lange Tradition hat. Seit dieser Woche birgt diese Arbeit allerdings eine ganz besondere Herausforderung, denn auch Rösrath war von den jüngsten Überschwemmungen heftig betroffen und das Gebäude in dem Wulzinger einen Teil ihrer Probenarbeit verrichten soll, stand komplett unter Wasser.

Vielseitige Chorarbeit

Trotzdem: „Wenn’s am schönsten ist, soll man gehen“ sagt die Kantorin, die in Wien unter anderem bei dem namhaften Orgelprofessor Peter Planyavsky studiert hat. Insbesondere die Stiftskirche mit all ihren Möglichkeiten auch für große Konzerte, das Team im Dekanat und Pfarramt aber auch die gut geordneten kirchenmusikalischen Strukturen in der Landeskirche wird sie am meisten vermissen. Dafür freut sie sich auf die vielseitige Chorarbeit in Rösrath, auf die bergische Landschaft, die Nähe zu Köln - und nicht zuletzt auf den rheinischen Karneval, den sie in Wertheim schmerzlich vermisst hat.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wenn oben von „ihrer“ Orgel die Rede war, stimmt das übrigens nicht, denn Katharina Wulzinger besitzt tatsächlich eine kleine eigene Orgel. Diese sogenannte Truhenorgel stand in den letzten Jahren oftmals vorne in der Stiftskirche und wurde vor allem bei Chorkonzerten oder Gottesdiensten eingesetzt. Auch dieses Instrument wird nun fehlen.

Nun beginnt das aufwendige Verfahren einer Nachfolge-Findung. Die Ausschreibung in der einschlägigen Fachpresse ist gerade erfolgt und Kirchengemeinde und -bezirk hoffen auf zahlreiche Bewerbungen aus ganz Deutschland. Immerhin ist die Wertheimer Stiftskirche ein wunderbarer Musik-Raum mit einer Orgel, die zu den größten Instrumenten der badischen Landeskirche zählt.

Nach einer Vorauswahl findet das eigentliche Bewerbungsverfahren mit Gespräch, konzertantem und improvisatorischem Orgelspiel, Chor- und Kinderchorproben im Oktober statt. Bis zum Dienstantritt eines neuen Bezirkskantors oder einer neuen Bezirkskantorin vergehen dann noch einige Monate und in dieser Zeit ruht Wulzingers Arbeit auf mehreren Schultern.

Wer Katharina Wulzinger noch einmal in ihrer Kirche erleben möchte, hat am Sonntag um 18 Uhr in die Stiftskirche die Möglichkeit, wo sie sich mit einem musikalischen Abendgottesdienst verabschieden wird. Die offizielle Verabschiedung findet dann im Gottesdienst am 8. August statt. ck