„Sie haben heutzutage alle Chancen“

Alle acht Schüler der Werkreal- und Hauptschule Urphar-Lindelbach (UrLi) erreichten am Ende dieses Schuljahres den Hauptschulabschluss.

Lindelbach. Einen sehr guten Grund zum Feiern hatten auch die Schüler der Werkreal- und Hauptschule Urphar-Lindelbach. Sie alle konntenjetzt ihr Zeugnis in Empfang nehmen. Gefeiert wurde mit den Angehörigen in der Turnhalle der Schule in Lindelbach.

Der kommissarische Schulleiter Dieter Fauth hob in seiner Rede hervor, dass die Jugendlichen heutzutage alle Chancen in Beruf oder weiterführender Schule hätten. Zugleich stünden sie aber auch vor großen Herausforderungen der Zukunft, wie Klimawandel und knappen Ressourcen.

Zwischen Stress und Spaß

Klassenlehrerin Susanne Keupp blickte auf Jahre voller Stress und Spaß, Frust und Erfolg zurück und war sichtlich glücklich, dass alle nach ihrem Abschluss genau den weiteren Weg gehen werden, den sie wollten.

Einige von ihnen streben die Mittlere Reife an, andere werden eine Ausbildung durchlaufen und wieder andere werden im „AV-Dual“ ihre Ausbildung vorbereiten.

Besonders stolz zeigte sich Keupp über die Jahrgangsbesten Jonas Böttcher, der mit einem Durchschnitt von 1,4 abschloss, und Tilman Stahl (2,0).

Gemeinsam schaute sich die Feiergemeinschaft eine Videogestaltung des stellvertretenden Klassenlehrers Michael Schober an, in der medial gekonnt das Schulleben der Klasse noch einmal Revue passierte.

Schulsozialpädagogin Elena Wenzel und die für Präventionsarbeit zuständige Kollegin Birgit Zorn ehrten Zien Jrekous und Chiara Schomber, die als Streitschlichter in UrLi ihre Freizeit für ein friedliches Zusammenleben der Schüler einbrachten.

Aber auch die Absolventen waren voll der Freude und verteilten an die versammelte Kollegenschaft viel Lob, Dank und Geschenke.

Mit der Übergabe der Abschluss-Zeugnisse gab es dann auch für die Schüler Geschenke: einen Stick mit dem gesehenen Video, ein Erinnerungsbuch mit Kurzvorstellungen aller Lehrkräfte, einen kleinen Koffer mit symbolischen Geschenken für das weitere Leben sowie eine Schulzeitung mit den Höhepunkten des Schuljahres. Botschaften des Wertheimer Oberbürgermeisters Markus Herrera Torrez und des Vorsitzenden vom Förderverein UrLi Frank Kleinehagenbrock in Video-Ansprachen waren weitere Mutmacher für die Schüler auf ihrem künftigen Lebensweg.

Mit einem Foto-Termin auf dem sonnendurchfluteten Schulhof von UrLi klang die Veranstaltung aus.