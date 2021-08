Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verkaufsoffener Sonntag - Andrang in der Altstadt nicht so groß wie sonst an verkaufsoffenen Sonntagen Altstadt / Sonderstände bote Unterhaltung „Shoppen und Schöppeln“ in Wertheim fand großen Anklang

Das „Shoppen und Schöppeln“ in der Wertheimer Altstadt kam am Sonntag bei Kunden und Geschäftsinhabern gut an.