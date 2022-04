Severin Groebner gastiert in der Aula „Alte Steige” in Wertheim

Wertheim. Wer wissen möchte, was das österreichische Kabarett in dieser Zeit zu bieten hat, der kann diese Neugier am Samstag, 23. April, ab 20 Uhr in der Aula „Alte Steige“ stillen. Der Kleinkunstvereins Convenartis präsentiert den Wiener Kabarettisten Severin Groebner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinem Programm beschäftigt er sich mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: „Meine Zukunft ist so problematisch, dass sie mich selbst zu interessieren anfängt“, schrieb Georg Büchner 1835. Zwei Jahre später war er tot.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Merke: Die Beschäftigung mit der Zukunft ist ein gefährliches Geschäft. Severin Groebner aber, die Wiener Kassandra aus dem Gemeindebau, der Theresias unter den Exilösterreichern, das austriakische Orakel mit Vibrationshintergrund – er fährt viel Bahn – wirft unerschrocken einen Blick nach vorn. Ins Ungewisse. Was kommt, was geht und was wird gehen? Und was wird uns auf die Nerven gehen?

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bildung Schulen in Wertheim stehen vor Herkulesaufgabe Mehr erfahren

Fünfmal schaut er ins Futur und findet sich in unterschiedlichen Situationen wieder: bankrott, berühmt, bescheuert, bekehrt und beerdigt. Fünf Möglichkeiten über die Zukunft und wie sie für uns werden könnte, überdenkt Groebner. Er wirft eine kabarettistische Zeitmaschine an und nimmt uns mit auf eine Reise ins Mögliche.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und wen trifft man dort? Klimawandel, Krieg, Kollektive, Kontinentaldrift oder Kunstinstallationen? Wieder fünf Alliterationen also. Oder sind es etwa drei Meter große Ameisen, die sich von Plastik ernähren? Oder begegnen wir uns doch wieder nur selbst – nur älter?

Karten gibt es online an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse.