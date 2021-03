Wertheim. Zur Unterstützung der Wertheimer Vereine organisiert die Stadt eine Fortbildungsreihe. Das Angebot soll Vorständen und Funktionsträgern Lösungen und Hilfen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit vermitteln. Die Themen hat das Referat Bildung und Familie Ende 2020 in einer Vereinsumfrage ermittelt. Nun startet die Reihe mit einem Online-Seminar zum Themenkomplex „Rechts- und Haftungsfragen“.

Der Gesetzgeber hat befristete Erleichterungen im Vereinsrecht beschlossen, um die Handlungsfähigkeit für Vereine während der Corona-Krise aufrechtzuerhalten. Wie geht man an die Jahreshauptversammlung 2021 heran, was ist aus vereinsrechtlicher Sicht nach der aktuellen Rechtsprechung wichtig? Antworten auf diese Fragen und weitere gezielte Hinweise für eine ordnungsgemäße Vereinsführung bietet den Ehrenamtlichen das erste Online-Seminar der Fortbildungsreihe. Es findet am Dienstag, 23. März, von 19 bis 20.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 17. März, erforderlich. Diese kann telefonisch unter 09342/301-311 oder per E-Mail an dagmar.haefner@wertheim.de mit Nennung des Vereins und der dort ausgeübten Funktion erfolgen. pm