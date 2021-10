Seminar findet online statt

Main-Spessart-Kreis. „EMiL“, die Freiwilligen-Agentur, bietet Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen des Landkreises Main-Spessart am Dienstag, 16. November, um 18 Uhr ein kostenloses Online-Seminar über Vereinsrecht an, dem am 23. November ein individueller Satzungs-Check angeschlossen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von entscheidender Bedeutung für die Vereinsarbeit ist die Vereinssatzung. Sie schafft die rechtliche Grundordnung, die „Verfassung“ eines Vereins. In ihr sind alle für das Vereinsleben wesentlichen Grundentscheidungen festgelegt. Aufgrund gesellschaftlicher oder anderer Veränderungen sind Vereinssatzungen eventuell nicht mehr zeitgemäß. Teilnehmende Vereine können bereits vorab ihre aktuellen Satzungen vorlegen. Nach der Prüfung durch den Referenten werden Formulierungen angeboten, die den zeitgemäßen rechtlichen Bestimmungen entsprechen und den Vereinsalltag nachhaltig erleichtern.

Rechtsanwalt Markus Laymann blickt auf eine mehr als 20-jährige Praxis als Referent und Rechtsberater für Vereine und Organisationen zurück.

Die Teilnahme wird über PC/Laptop mit Webcam und Mikrofon empfohlen. Das Online-Seminar wird mit dem Online-Tool „Zoom“ durchgeführt. Das Herunterladen einer speziellen Software ist dafür nicht erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Erster Termin: Dienstag, 16. November, 18 Uhr – Einführung ins Vereinsrecht. Zweiter Termin: Mittwoch, 24. November, 18 Uhr – Satzungs-Check.

Die Einsendung der Satzungen erfolgt zwischen beiden Terminen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine verbindliche Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 09353/7931166, E-Mail: Freiwilligenagentur@Lramsp.de im Internet. stv