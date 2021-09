Semester mit neuen Kursen

Wertheim. Das neue Semester der Volkshochschule Wertheim startet am Montag, 27. September, mit vielen neuen, aber auch bekannten Kursen. Nachfolgend ein kleiner Auszug aus den Kursen, die starten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kondition verbessern

Wer Kraft und Kondition verbessern möchte ohne aufwendige Geräte zu benutzen, trainiert mit dem einfachsten Fitnessgerät - dem eigenen Körpergewicht. Die Stunde teilt sich auf in Konditionstraining, Übungen zur Figurformung und Muskelkräftigung und Stretching, Körperbewusstsein und Entspannung. Das Programm eignet sich gut für Fitness- Wiedereinsteiger/-innen und bewegungsfreudige Anfänger. Dieser Kurs beginnt am Montag, 27. September, von 18.15 bis 19.15 Uhr für zehn Abende im Gymnastikraum der Grundschule Bestenheid.

Freilichtmalerei

Ob mit Farben oder Bleistift, draußen malen macht Spaß, in einer Gruppe mit Gleichsinnigen ganz besonders. Die Teilnehmer suchen sich ihre Motive in der Natur. Diese Veranstaltung findet einmalig am Mittwoch, 29. September, von 13 bis 15.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Kulturhaus.

Ökonomie verstehen

Das gesellschaftliche Zusammenleben wird massiv durch die unterschiedliche Ausstattung der Individuen mit wirtschaftlichen Gütern und durch den Handel der wirtschaftlichen Güter geprägt. Sowohl die Ausstattung als auch der Handel unterliegen Regeln, ohne die ein solches System nicht funktionieren kann. Über die Zeit hinweg wurden diese Regeln teilweise radikal verändert und an die aktuellen technologischen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungsstufen angepasst. Zu Beginn werden die wesentlichen Kennzahlen, Annahmen und Einflussfaktoren eines zentralen makroökonomischen Modells diskutiert. Im zweiten Teil der Veranstaltung wird der Außenhandel, die Geldpolitik der vergangenen Jahrzehnte und die zukünftigen Entwicklungen besprochen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 29. September, von 17 bis 18.30 Uhr und findet an fünf Abenden online über die Plattform Microsoft Teams statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Französisch für Anfänger

Sprachanfänger haben in diesem Kurs einen entspannten und unterhaltsamen Einstieg in die französische Sprache und er vermittelt darüber hinaus interessante Einblicke in die französische Alltagskultur. Der Kurs findet am Donnerstag, 30. September, von 15.40 bis 17.10 Uhr an zehn Nachmittagen im Kulturhaus Wertheim statt.