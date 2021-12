Selbstgebackene Hundekekse gefertigt

Urphar-Lindelbach. Nicht nur Schulhund Kimo und seine neue Freundin Kaya an der Werkrealschule Urphar-Lindelbach (UrLi) freuten sich über selbst gebackene Hundekekse. Auch im Verlauf des bisherigen Schuljahres beteiligten sich viele Schülerinnen und Schüler an ganz unterschiedlichen Projekten. Die Schüler der siebten und neunten Klasse befassten sich im Fach Alltagskultur, Ernährung, Soziales (AES) unter Anleitung ihrer Lehrerin Anna Bischof mit der Herstellung von Hundekeksen.

Anschließend beteiligte sich die fünfte und sechste Klasse an diesem Schulprojekt, wog die Obst- und Leberwurstkekse meist grammgenau ab und tütete sie ein. Die Verpackungen wurden im voraus gestaltet, so dass an jedes Detail, wie eine Zutatenliste, gedacht wurde. Nach all den Vorbereitungen konnten nun Schüler, Lehrer und Freunde die Hundekekse kaufen, was auf reges Interesse stieß.

2 Bilder Schüler aus „UrLi“ stellen in der Schul-küche Hundekekse her. © Susanne Keupp

Kurz darauf fand schon das nächste Projekt zur Stärkung der Schulgemeinschaft statt. Es gab eine kleine Weihnachtsfeier im Schulhof für alle Schülerinnen und Schüler. Doch die Vorarbeit hierfür lief eigentlich schon im Herbst, ebenfalls bei Anna Bischof im Fach AES. Hier sammelten die Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse Äpfel eines Baums auf dem Schulhof auf und gaben sie in einer Mosterei ab. Den hierfür gutgeschriebenen Saft verarbeiteten sie anlässlich ihrer Weihnachtsfeier zu einem Punsch. Allerdings gab es nicht nur den heißen, gewürzten Saft, sondern auch Muffins, die von der fünften und sechsten Klasse gebacken worden waren.

Neben den Einnahmen, war vor allem die Gemeinschaft unter den Schülern zu spüren. So konnten sie im Schulhof gemeinsam Spiele spielen, sich austauschen und die weihnachtliche Stimmung genießen. Ein drittes Schülerprojekt trug ebenfalls zum Spendenbetrag für das Tierheim bei. So gibt es im Schulhaus eine Abgabestelle für herumliegende Pfandflaschen. Mit den hier gesammelten Pfandflaschen wird nicht nur ein weiterer Spendenbetrag erzeugt, sondern auch das Umweltbewusstsein der Schüler geschult.

