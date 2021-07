Wenn Marga Frischmuth vor der Bäckerei, in der sie 33 Jahre gearbeitet hat, auf dem Marktplatz sitzt oder mit ihrem E-Mobil durch die Stadt fährt, vergeht kaum eine Minute, in der sie nicht ein Bekannter grüßt. Kein Wunder, denn nicht nur als Bäckersfrau und Wirtin war sie stets mitten im Geschehen, sondern auch durch ihre ehrenamtliche Tätigkeiten und ihre Vereinsaktivitäten. Am Samstag

...