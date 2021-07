Selbst der Sekt wurde aus einer weißen Flasche kredenzt

Bronnbach. „Dîner en blanc“ hieß es am späten Donnerstagnachmittag im Abteigarten in Bronnbach. Men-schen trafen sich bei Speis und Trank, zu anregenden Gesprächen und ein paar netten Stunden mit-einander - alles in Weiß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Idee des „Dîner en blanc“ ist bereits einige Jahrzehnte alt. Man trifft sich wie in früheren Zeiten zu einem gemeinsamen Picknick, die Art der organisatorischen Abwicklung gleicht der eines Flashmob. Für den Donnerstag allerdings leistete das Kloster Bronnbach Vorschub, war die Veranstaltung doch im dortigen Terminkalender verankert und zwar in der sechsten Auflage.

Wie ein Picknick

Wie bei einem Picknick werden bei einem „Dîner en blanc“ kulinarische Köstlichkeiten selbst mitge-bracht, dazu jedoch auch Tische und Stühle. Für die Kleidung der Besucher gibt es keinerlei Maßgaben außer der Farbe Weiß. Somit ist ein festlicher Rahmen vorgegeben, die detaillierte Umsetzung ist den jeweiligen Teilnehmern vorbehalten. Seitens des Kulturamtes Kloster Bronnbach wurde das prächtige Ambiente zur Verfügung gestellt.

Zu dieser Entschleunigung in Weiß fanden sich drei Cliquen ein, eine aus Höpfingen, eine aus Wert-heim und eine aus Helmstadt im Unterfränkischen. Zwei der Gruppen bestanden komplett aus erwachse-nen Mädels, eine bestand aus Damen, Herren und Kindern. Einige outeten sich beim Thema „Dîner en blanc“ als Wiederholungstäter, andere wiederum waren zum ersten Mal bei einer solchen Veranstaltung dabei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tische und Sitzgelegenheiten waren flugs aufgestellt, dem Anlass gemäß in einer Reihe, Tischtücher und Deko gelungen platziert. Die Speisen waren vorab selbst zubereitet, wurden stilvoll aufgetragen, mit Getränken ergänzt. Köstlichkeiten gab es in einer reichen Auswahl, die imaginäre Speisekarte las sich wie eine aus dem Schlaraffenland: Gemüsetaler und Kartoffelsalat, Kräuterquark und Obatzter, Wraps und Käsewürfel, Fleischküchle und Lachs-Blätterteig-Schnecken, Falafel, orientalischer Karottensalat und Pizza-Kuchen.

„Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß“, der Titel des Evergreens von Roy Black, wurde bei der Kleidung natürlich eingehalten, mit einem Blumenstrauß indes war es nicht getan. Gleich mehrere Blumensträuße zierten die Tische, dem Anlass gemäß „Wilde Möhre“, ergänzend war dies zu hören: „Ich war extra bei meiner Mutter weiße Blumen räubern.“ Selbst der Sekt wurde in einer weißen Flasche gereicht. Somit waren prächtige Rahmenbedingungen geschaffen für ein unterhaltsames Stelldichein inklusive kaltem Drei-Gänge-Menü mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise.

Die drei Gruppen hatten passendes Wetter bestellt und erhalten, Sonnenschein und angenehme Temperaturen, ab und an ein leichtes Lüftchen. Angesichts der historischen Umgebung des klösterlichen Abteigartens gingen Kommentare allesamt in eine Richtung: „Man hat selten den Genuss, in solch einem wunderschönen Ambiente zu picknicken.“

Bis zum Sonnenuntergang

Gespräche kamen flugs in Gang, zu Beginn innerhalb der einzelnen Gruppen, schnell jedoch gruppenübergreifend. Man tauschte zuerst Leckerbissen aus, dann auch die entsprechenden Rezepte. Die Kinder erkundeten nach und nach die nahe Umgebung, die Erwachsenen genossen den Sonnenschein, bis die Sonne hinter den Bäumen entschwunden war. Kerzen waren in weiser Voraussicht mitgebracht, „denn wir bleiben, bis nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken da ist“. Die Gespräche blieben anregend, man war auch um einen lockeren Spruch nicht verlegen wie: „Die Männer dürfen mit, weil sie gut kochen können“ oder: „Man kann nie so satt sein, dass nicht noch Platz wäre für etwas Süßes“. Der Spruch des Tages indes kam von Dagmar, das ganze „Dîner en blanc“ beschreibend: „Genieße den Tag, die Momente von heute sind die Erinnerungen von morgen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3