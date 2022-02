Sekt statt „schmutzigem Donnerstag” bei Frauen-Weinprobe im Kloster Bronnbach

Bronnbach. Normalerweise wäre am schmutzigen Donnerstag für die weiblichen Faschingsfreunde der Höhepunkt des närrischen Treibens. In Zeiten einer Pandemie sind viele dieser Veranstaltungen abgesagt. Zum Glück gibt es Ersatz, der den Närrinnen auf den Leib geschrieben sind.

Eine davon war die „Weinprobe nur für Frauen“ in Kloster Bronnbach. Kulturamtsleiter Frank Mittnacht konnte dafür die ehemalige fränkische Weinkönigin Marion Schmieg, vielen sicher besser bekannt als Marion Wunderlich, gewinnen.

Die Tauberrettersheimerin war in der Saison 2013/14 Vertreterin des fränkischen Weinbauverbands auf über 400 Veranstaltungen. Der Würzburger Altlandrat Eberhard Nuß bezeichnete sie bei ihrer Verabschiedung als eine „der großen fränkischen Weinköniginnen“. Von ihrer Ausstrahlung und dem Fachwissen hat die mittlerweile verheiratete Frau nichts verloren.

Conny Lehr unter den Gästen

Seit September ist die gelernte Vermessungstechnikerin und Geschäftsführerin eines Vermessungsbüros in Elternzeit. Die Weinprobe im Kloster Bronnbach war für sie „die erste Gelegenheit, sich mal wieder herauszuputzen und zu schminken“, bekannte sie vor etwa 40 Frauen. Überraschend viele jüngere Besucherinnen waren darunter. Die Teilnehmerinnen kamen aus allen Gegenden des Taubertals, auch die ehemalige württembergische Weinkönigin Conny Lehr aus Markelsheim gab sich die Ehre.

Fünf Sinne habe der Mensch, das sei allgemein bekannt, begann Marion Schmieg die Wein-Reise durch das Taubertal. Und mit allen fünf muss man den Wein erfahren. Beim Fühlen sei das natürlich etwas schwer, gab sie im Laufe des Abends zu. Die Hände seien die wichtigsten Werkzeuge des Winzers, mit ihnen bereite er Arbeit im Keller draußen im Weinberg vor. Marion Schmieg selbst besitzt übrigens auch 36 Ar Weinbergsfläche, die sie bewirtschaftet. Nur der Ausbau erfolgt in einer Genossenschaft, erläuterte sie am Abend vor einem wissbegierigen, aber zunehmend lockereren Publikum. Das lag neben der Lokalität in der Vinothek sicher auch an der einfühlsamen Musik von Frank Mittnacht mit seinem Saxophon. Die Lichteffekte sorgten für ein Übriges.

Zu Beginn gab es einen badischen Crémant, Schaumwein außerhalb der Champagne hergestellt. Der Becksteiner Tropfen lockerte schon mal etwas auf, nachdem er von den Mitarbeiterinnen des Klosters eingeschenkt worden war. Und so ging es beschwingt weiter.

Die Weine wurden an diesem Abend von Marion Schmieg speziell für das weibliche Klientel ausgesucht. „Frauenfreundliche Weine“, nannte sie das im Vorfeld. Dazu gehörte auch die Cuvée „Fass 3“ aus Kreuzwertheim. Die Frauen lernten an diesem Abend dass Cuvée grundsätzlich keine minderwertigen Weine seien. Ganz im Gegenteil, um eine gleichmäßige Qualität zu erreichen, würde in der Weinwelt viel in diese Richtung gearbeitet. Beispielsweise wären fast alle Champagner Cuvées aus drei Rebsorten.

Zum Sinn „Hören“hatte Schmieg eine Scheurebe aus Königheim ausgesucht. Dieser Wein sei der perfekte Begleiter zu asiatischen Gerichten, mit seiner Bezeichnung „feinherb“ aber auch an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse immer ein Gewinn. Nebenbei bemerkte Schmieg an, dass Frauen grundsätzlich viel besser hören als Männer. Der Vergleich der unterschiedlich ausgeprägten Eigenschaften der Geschlechter zog sich durch den ganzen Abend, fast so wie bei einer Büttenrede im Fasching.

Mit einem Traminer aus Röttingen ging es weiter. Hier spielte das Thema „Sehen“ eine entscheidende Rolle. „80 Prozent aller Eindrücke die wir täglich sammeln, kommt über die Augen“, so die ehemalige Weinkönigin. Doch sie warnte auch: „Das Auge führt uns manchmal hinters Licht“. Mit unterschiedlichen Lichtfarben würde sich sogar der Geschmack des Weins und des Essens verändern. Das konnte man gleich ausprobieren, denn auf dem Tisch wartete ein Teller mit mediterranen Speisen des Hotel Kloster Bronnbach.

„Frauenpower im Glas“

„Frauenpower im Glas“ hieß es bei dem nächsten Wein, einem Blanc de Noirs vom aus Dittwar. Dieser weiß gekelterte Wein aus dem trauben des Schwarzrieslings warf viele Fragen auf, weil normalerweise diese Weine eine rote Farbe aufweisen. Marion Schmieg erklärte genau die Zusammenhänge und verdeutlichte den Produktionsvorgang.

Den Abschluss des Abends bildete dann ein „Cuvée M“ Reicholzheim. Diese Geschmacksexplosion im Mund von Spätburgunder und Schwarzriesling, begeisterte wirklich beinah jeden Gast.

Und so war es neben der Schulung der Sinne auch ein sehr vergnügliches Ereignis, das die Frauen auf der Weinprobe erleben durften. Kulturamtsleiter Frank Mittnacht hatte mit dem neuen Veranstaltungsformat scheinbar den Nagel auf den Kopf getroffen, denn die Nachfrage nach der Veranstaltung war so groß, dass eine Zusatzveranstaltung angeboten wurde, die ebenfalls in kürzester Zeit ausverkauft war. Mittnacht hofft, dass auch die weiteren Veranstaltungen in Kloster Bronnbach so hervorragend besucht werden, denn die ehemalige Zisterzienserabtei habe sehr viel zu bieten, wie man aus dem Jahresprogramm entnehmen kann, das am Ausgang zum mitnehmen bereitlag.