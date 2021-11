Seifriz-Preis: Wie Wissenstransfer gelingt

Wertheim. Als bundesweiter Transferpreis des deutschen Handwerks prämiert der Seifriz-Preis seit über 30 Jahren erfolgreiche Kooperationen zwischen Handwerk und Wissenschaft. Unter dem Motto „Werteschmiede“ sollen die Projekte zeigen, wie Wissenstransfer beispielhaft gelingen kann. Bewerbungen sind bis 30. November möglich.

Zu gewinnen gibt es für die Tandems Preisgelder in Höhe von insgesamt 25 000 Euro. Zusätzlich bekommen die Gewinnerteams – neben medialer Begleitung durch das „Handwerk Magazin“ – die Möglichkeit, sich auf der dreitägigen hybriden Leitmesse des Handwerks „Zukunft Handwerk“ in München zu präsentieren. „Ich freue mich, wenn sich vor allem zahlreiche Wertheimer Unternehmen an dem Wettbewerb beteiligen“, ermutigt der Wertheimer Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim zur Teilnahme.