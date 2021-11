Sehr viel Beifall für zwei Meister ihres Fachs

Ein Meisterkonzert im Schlösschen im Hofgarten erfreute am späten Sonntagnachmittag. Céline Moinet (Oboe) und Florian Uhlig (Klavier) spielten auf Einladung des Kulturkreises Wertheim ein Recital unter dem Motto „La France“.

Hofgarten. Céline Moinet ist Solo-Oboistin der Dresdner Stadtkapelle. Als Französin ist sie quasi prädestiniert für Musiken aus Deutschlands westlichem Nachbarland. Florian Uhlig bekam jüngst den Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik. Er gilt als einer der derzeit fünf größten Virtuosen am Klavier in Deutschland. Beide zusammen nahmen vor Monaten eine CD auf, von der im Konzert in Schlösschen Ausschnitte zu hören waren.

Stefan Blido vom Kulturkreis übernahm die Begrüßung und erläuterte die Wahl der Bestuhlung, die den Klang im Saal in die Länge trage.

Das Konzert begann mit Francis Poulencs Sonate für Oboe und Klavier op. 185 und den Sätzen „E-légie - Scherzo - Déploration“. Bereits nach wenigen Minuten war zu spüren, dass die beiden Künstler Ideen und Impulse auf derselben Ebene des gegenseitigen musikalischen Vertrauens sendeten und empfingen, Absichten ahnten, diese wechselseitig aufgriffen. Das Duo zauberte in makelloser Technik ein erstes wunderbares Idyll.

Bei Maurice Ravels Klaviersolo „Pavane pour une infante défunte“ galt die ganze Aufmerksamkeit Uh-ligs Klarheit und Transparenz im Spiel, seinen feinen anschlagstechnischen Differenzierungen, jede Wendung mit einer präzise formulierten Charakteristik ausstattend. Die Aufmerksamkeit des Publi-kums war auch hier zu jeder Zeit zu 100 Prozent gegeben. Weiter ging es für das ausgezeichnete Duo mit Ravels „Le tombeau de Couperin“ und den Sätzen „Prélude - Fugue - Forlane - Rigaudon - Menuet - Toccata“. Das Stück berückte mit Charme und Leidenschaft, gleichberechtigte Partner kommunizierten im musikalischen Diskurs. Beide beeindruckten durch ihre Spielpräzision sowohl auf ihrem jeweiligen Instrument als auch im harmonischen Miteinander.

Man hätte auch hier mehrfach die berühmte Stecknadel fallen hören können. Das sanfte Wiegen zur Musik, zeigte eine Versunkenheit des Publikums in den Moment. Die zart flutenden Klänge während der musikalischen Darbietung wurden von den Gästen begeistert aufgenommen.

Nach jedem Stück gab es starken Beifall. Eine Stimme aus dem Publikum übersetzte dies stellvertretend für alle Besucher sprachlich in „perfekt gespielt“.

Nach der Pause stand Claude Debussys Rhapsodie für Englisch Horn und Klavier auf dem Programm. Moinet wechselte bei diesem Werk mit Bravour von der Oboe zu benanntem Instrument. Die beiden hervorragenden Musiker spielten rhythmisch spannungsvoll und detailgenau, zudem mit großer Freude und berührten die Menschen im Saal.

Der folgende Beitrag, die beiden Sätze „Oiseaux triste“ und „Alborada del gracioso“ aus Ravels „Miroirs“ erwies sich als Steilvorlage für Florian Uhligs spezielles Können am Klavier. Dieser nutzte bei den technisch anspruchsvollen „Traurige Vögel“ und „Morgenlied der Narren“ das komplette Spektrum seines Instruments. Dabei entstanden mittels Vorstellungskraft idyllische Naturbilder.

Zum Abschluss des Meisterkonzerts hörten die Besucher Camille Saint-Saens’ Sonate für Oboe und Klavier mit der Reihenfolge „Andantino - Allegretto - Molto Allegro“, welche in den drei Sätzen immer schneller wird. Den beiden Künstlern gelang es erneut, auf vielseitige Art die Klavier- und die Oboenstimme miteinander zu verbinden.

Das Konzert in seiner Gesamtheit zeigte Interpretationen, die nicht nur Klarheit, sondern auch großes Vergnügen bereiteten.

Der Wechsel der Stimmungen wurde prächtig entfesselt, Denken und Fühlen konnten vielfach eine Synthese in schlüssiger Balance eingehen.

Die beeindruckten Zuhörer erklatschten natürlich eine Zugabe. Céline Moinet und Florian Uhlig entschieden sich für „Après un rêve“ von Gabriel Fauré.