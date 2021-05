Schwere Körperverletzung

Miltenberg. In der Hauptstraße in Miltenberg kam es am Freitag, 28. Mai, gegen 1.30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hier trafen zwei Gruppen von Menschen aufeinander, welche sich bereits kurz zuvor auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Bürgstadt begegnet waren.

Nach anfänglichen Provokationen, schlug ein unbekannter Täter nach einem 27-jährigen Geschädigten, welcher durch die Wucht des Schlages gegen seine 22-jährige Freundin flog. Diese fiel infolge dessen gegen eine Hauswand und schlug sich dabei drei Zähne aus. Im Anschluss trat der unbekannte Täter noch mehrmals auf den am Boden liegenden 27-jährigen Geschädigten ein.

Kurz darauf flüchteten der Täter und seine drei Begleiter mit einem grauen Sportwagen (laut Polizeimitteilung handelt es sich dabei vermutlich um einen Mercedes.

Bei den vorangegangenen Provokationen war ein weiterer Pkw (Farbe: weiß, Fabrikat: unbekannt), welcher mit drei Personen besetzt war, aufgefallen.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, kräftige Statur, etwa 165 cm groß, etwa Alter 23 Jahre. Der Täter war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Kappe. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Miltenberg entgegengenommen. pol