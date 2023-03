Schwedisch-sphärische Klänge in Wertheim

Wertheim. Beim zweiten „Hutkonzert“ des Kleinkunstvereins Convenartis ging es in den hohen Norden. Bei dem Abend, bei dem der Eintritt wieder frei war und jeder so viel Geld für die Darbietung in den Hut werfen konnte, wie sie ihm wert war, ließen die beiden Schweden Lars Bygden und Christian Kjellvander die Gäste den Tag gemütlich ausklingen.

Beide Künstler spielten mit der Gitarre und ließen sich durch Klänge aus den Lautsprechern unterstützen. Dies schaffte eine mitunter mythische Stimmung, sorgte zum Teil aber auch für eine sehr große Lautstärke.

Den ersten Teil des Abends bestritt der Stockholmer Lars Bygden, dessen Songs getragen und oft eher düster-traurig waren. Dies hat einen Hintergrund. Immerhin verarbeitet der in Schweden sehr bekannte Liedermacher auf seinem Album „One last time for love“ den Tod seiner krebskranken Frau vor fünf Jahren. So gibt es etwa das Lied „A bird and a star“. Dazu erzählt er auf Englisch, wie er und seine Tochter als Symbole für den Grabstein einen Vogel und einen Stern auswählten. An anderen Stellen wurde der Vortrag rhythmisch-laut und man spürte, wie sich der Sänger gegen das Schicksal auflehnen will. Dennoch geht es ihm nicht nur um Trauerbewältigung, sondern auch darum, mit der Zeit daraus befreit zu werden. Man brauche das Dunkel, um das Licht sehen zu können und umgekehrt, erklärte Bygden in einem Interview.

Und so erklangen nicht nur düstere Stücke, sondern auch welche, die einen nach einem möglicherweise anstrengenden Arbeitstag in eine andere Welt abdriften lassen, beispielsweise in einen schwedischen Wald, in dem man Elfen und Fabelwesen vermutet.

Diese Stimmung übernahm dann im zweiten Teil Christian Kjellvander, der gemeinsam mit Bygden tourt. Beide waren direkt aus Wien kommend im Convenartis-Keller „gelandet“. Kjellvander gelang es, mit seinem Gitarrenspiel und seiner Stimme eine ruhige Atmosphäre in den Raum zu bringen. Ohne viele Zwischenkommentare spielte er verschiedene Stücke, sodass sich die Zuhörer voll auf die Musik einlassen konnten. Mit seiner Gitarre schaffte er einen Klangteppich. Trotz der getragenen Melodien wurde es aber immer wieder richtig laut im Saal.

Früher spielte Kjellvander, der ebenfalls oft einen Platz in den schwedischen Albumcharts ergattern konnte, in verschiedenen Bands, unter anderem bei den Cardigans. Doch seit 2000 geht er solo oder mit seiner eigenen Band auf Tour und hat auch schon mehrere Alben aufgenommen.

Gerne nimmt der Künstler Kontakt mit dem Publikum auf. So fragte er in Wertheim am Ende des Konzerts (auf Englisch): „Wie war Euer Tag?“ – „Der Abend war schön“, kam (auf Englisch) als Antwort aus dem Publikum. Und sicher stimmen viele Konzertbesucher dem gerne zu.

Die ersten beiden „Hutkonzerte“ haben gezeigt, dass die Veranstaltungen nette Treffpunkte sind, um mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch mal die eine oder andere neue Bekanntschaft zu machen.