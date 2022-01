Schulung zum Weltgebetstag

Odenwald-Tauber. Eine Online-Schulung für den Weltgebetstag der Frauen findet am Samstag, 15. Januar, von 14 bis 16 Uhr statt.

Die Gottesdienstordnung wurde von Frauen aus England, Wales und Nordirland erstellt. Bei dieser Schulung erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die Gebetsordnung und bekommen Ideen, wie der Gottesdienst am 4. März gestaltet werden kann. An der Schulung teilnehmen können alle, die sich in ihren Gemeinden für den Weltgebetstag engagieren. Zur Online-Schulung sollte eine Gebetsordnung vorliegen.

Neben den Gebetsordnungen für die Gottesdienstbesucherinnen kann auch die CD mit Musik und die DVD mit Bildern bestellt werden. Bei der Anmeldung soll die E-Mailadresse angegeben werden, spätestens am Vortag der Veranstaltung kommt der Einwahl-Link für die Zoomkonferenz, so die Verantwortlichen. Technische Voraussetzungen sind ein aktueller Internet-Browser und ein PC/Laptop/Tablet/ oder Handy mit Mikrofon und Kamera.

Eine Anmeldung bis Mittwoch, 12. Januar, ist erforderlich bei Regina Köhler, Referentin für Frauenpastoral, Telefon 06281/522925 oder unter regina.koehler@esa-dioezesanstelle.de (E-Mail).

