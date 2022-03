In Sachen Schulsozialarbeit tut sich was. Wie Fachbereichsleiter Helmut Wießner bei der Gemeinderatsitzung am Montag verkündete, suche die Stadtverwaltung bereits nach zusätzlichem Personal für das Bonhoefer-Gymnasium, die Comenius-Realschule und die Grundschule Bestenheid (jeweils eine halbe Stelle). Die Stellen würden zu 100 Prozent vom Land gefördert. Allerdings könne man nicht davon

...