„Schützenhaus“ weicht einer Wohnimmobilie

Wertheim. Die traditionsreiche Wertheimer Gaststätte „Schützenhaus“ ist Geschichte. Das Gebäude in der Schützenstraße wird derzeit abgerissen. Früher war das Wirtshaus eher für gutbürgerliche Küche bekannt. Später konnte man im „Schützenhaus“ chinesische Kochkunst genießen. Als sich in den vergangenen Tagen die Nachricht auf Facebook verbreitete, gab es viele Reaktionen mit einer ordentlichen Portion Wehmut.

AdUnit urban-intext1

„Alle schönen Erinnerungen werden gelöscht“, schrieb eine Nutzeren. „Sehr schade, als Frau Berg dort Wirtin war, gab’s das beste Jägerschnitzel“, ein anderer. Das Jägerschnitzel ist vielen Leuten in Erinnerung geblieben. Sogar frühere US-Soldaten berichten über ihre kulinarischen Erlebnisse in der Gaststätte. Ein Veteran beschreibt, dass er hier manche Sachen zum ersten Mal probiert habe: „Meinen ersten Wildschweinbraten habe ich hier gegessen und auch meinem ersten ,Stiefel’ getrunken, bei einer Abschiedsparty im Nebenzimmer im ersten Stock.“

Viele Schüler des Dietrich Bonhoeffer Gymnasiums schätzten die Lokalität in unmittelbarer Nähe ebenso, wenn auch nicht im Sinne des Erfinders: „Wir haben dort manchmal geflippert, nachdem wir uns aus dem Unterricht abgemeldet hatten, weil uns ,so schlecht’ war“, so eine ehemalige Schülerin.Das Gelände wurde offenbar von einem privaten Investor erworben, der hier eine Wohnimmobilie errichtet. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez schrieb auf Facebook: „An dieser Stelle ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Mietwohnungen geplant. Allerdings durch einen privaten Investor. Das Gebäude gehörte auch vorher einem privaten Eigentümer. Die Stadtverwaltung genehmigte den Abbruch und genehmigt den Neubau.“