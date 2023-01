Schülerzahlen bleiben stabil

Wertheim. Die Schülerzahlen in Wertheim bleiben in den nächsten Jahren stabil. Wie die Stadtverwaltung auf der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen am Montagabend mitteilte, gilt diese Prognose sowohl für die Grundschulen als auch für die weiterführenden Schulen. Eine kleine Ausnahme macht die Reicholzheimer Grundschule: Hier werden in den nächsten Jahren etwas mehr Schüler unterrichtet, so dass aller Voraussicht nach, statt zweier kombinierter Klassen ab dem Schuljahr 2024/25 vier einzügige Klassen gebildet werden können.

