Wertheim. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen an den Wertheimer Schulen bleibt in den nächsten Jahren weitestgehend stabil. Wie Matthias Fleischer vom in der Stadtverwaltung zuständigen Referat dem Ausschuss für Verwaltung und Finanzen berichtete, darf sich die Große Kreisstadt sogar darüber freuen, dass an den Grundschulen bis 2027/28 sogar mehr Kinder die Schulbank drücken werden.

