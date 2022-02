Schülerwerke in Bremer Stadtarchiv aufgenommen

Wertheim. Schon die Bremer Stadtmusikanten wussten: In Bremens pittoresker Altstadt lässt es sich hervorragend leben. So machten sie sich laut der bekannten Stadtsage auf in die quirlige Großstadt an der Weser. Mit ihr haben sich nun auch die Fünftklässler des Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) beschäftigt.

In Bremen trifft Tradition auf Moderne, urbane Lebensqualität auf norddeutsche Gemütlichkeit. In der Altstadt sind Geschichte, Kultur und Lebensart derart dicht verwoben, dass zahlreiche Touristen den unnachahmlichen Charme der roten Backsteingiebel in den engen Gassen schätzen. Viele dieser faszinierenden Häuser hat Lüder von Bentheim (um 1555 bis 1613), der führende Architekt der sogenannten Weserrenaissance, errichtet. Die nach ihm benannte Bremische Lüder von Bentheim-Gesellschaft gründete sich 1901 und engagiert sich seither für den Erhalt der historischen Altstadt der Freien Hansestadt. So veranstaltete der Verein bereits im Gründungsjahr einen Architekturwettbewerb zum Zweck der Erarbeitung neuer Fassaden für die Bremer Altstadt. Die Entwürfe sollten sich ebenso sehr durch „malerische Anlage wie durch strenges Stilgefühl“ auszeichnen. Entworfen werden sollten Lager-, Kontor- sowie Wohn- und Geschäftshäuser im Stil Lüder von Bentheims. Der Verein präsentierte stolz die Entwürfe für die historisierenden Fassaden in der „Deutschen Bauzeitung“.

Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung an die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler des Wertheimer Gymnasiums war die fiktive Ausgangssituation, dass es katastrophenbedingt zu einer erheblichen Beschädigung der Pläne im Archiv gekommen wäre. Nun sei im Sinne der Neo-Weserrenaissance der Epoche um 1900 eine entstandene Fassadenlücke wieder im Geist der damaligen Zeit bauzeichnerisch zu füllen.

Die Klassen 5 hingegen erstellten anhand der vollständigen Fassadenentwürfe der Berliner Architektengemeinschaft Erdmann & Spindler, die sich am Wettbewerb erfolgreich beteiligt hatten, eine Komplementärkontrast-Aufgabe in leuchtenden Farben.

Die kleinen Kunstwerke der Wertheimer Schülerinnen und Schüler, die unter Anleitung ihres Lehrers Andreas Jost erstellt wurden, überzeugten die Verantwortlichen der Historischen Gesellschaft Bremen derart, dass die Arbeiten in das Staatsarchiv aufgenommen wurden.

Als motivierende Belohnung schickten Professor Dr. Konrad Elmshäuser und Dr. Ina Grünjes von der Historischen Gesellschaft Bremen ein Paket mit Stiften und Blöcken an die jungen Kunstschaffenden in Wertheim, die sich sehr über die Anerkennung ihrer Arbeit und Kreativität freuten.

