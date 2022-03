Schülerin wird bei Unfall verletzt

Marktheidenfeld. Eine 13-jährige Schülerin wurde am Mittwoch gegen 15.48 Uhr, von einem Autofahrer übersehen und verletzt. Der 58-jährige Fahrer eines Seat Ateca befuhr den Äußeren Ring und überfuhr bei Rotlicht eine Fußgängerampel. Zu diesem Zeitpunkt überquerte das Mädchen bei grün zu Fuß von rechts kommend die Fußgängerfurt, wobei sie von dem Pkw touchiert und nach links abgewiesen wurde. Die 13-Jährige erlitt eine Platzwunde und Hämatome,weshalb sie zur näheren Untersuchung in die Kinderklinik der Uni nach Würzburg eingeliefert wurde. Der Autofahrer stand anschließend unter Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Der Unfallhergang beziehungsweise das Rotlicht der Ampel wurde von neutralen Zeugen beobachtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

