Schüler üben Improvisation

Wertheim. Ulrike Stortz, Musikerin im Stuttgarter Kammerorchester, improvisierte zusammen mit Schülern des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums aus der neunten und zehnten Klasse zu Johannes Brahms „Streichersinfonie“.

Eine Fanfare erklingt über einem Teppich. Oder ist es doch eher ein wogendes Meer? So beschreibt Ulrike Stortz das Ergebnis einer Improvisationsübung, die sie zusammen mit den Musikern der Klasse 9c durchgeführt hat. Gespannt und erwartungsvoll wirken die Schüler, als sie mit ihren verschiedenen Instrumenten in der Aula der Schule auf Stortz treffen. Ihm Rahmen eines vom Bund geförderten Projekts werden Schulen besucht, um Kinder und Jugendliche aktiv auf ein anstehendes Konzert vorbereiten – soweit das in Corona-Zeiten möglich ist. Ziel ist es, junge Leute zu einem Konzert hinzuführen. Man will ihnen die Angst nehmen, ein klassisches Konzert zu besuchen. Meistens gibt es auch die Möglichkeit für die Teilnehmer, an dem Konzert mitzuwirken. Deshalb werden Motive aus den aufzuführenden Werken aufgegriffen und zu ihnen improvisiert. Wer das Konzert besucht, kann die Motive wiedererkennen.

Mit rhythmischem Klatschen beginnt die Hinführung zur Improvisation. Die Teilnehmer arbeiten konzentriert. Nach und nach steigt der Schwierigkeitsgrad, wobei die Schüler immer mehr ihre Schüchternheit ablegen. Spannend wird es, als sich die Beteiligten mithilfe ihrer Instrumente in Halbtonschritten unterhalten sollen. Freude, Mut, Schüchternheit und Wut werden musikalisch erkennbar. Und am Ende schweben dann die Fanfarenklänge über ein wogendes Meer. dbg